Comunicado publico presos políticos de la cárcel de Temuco ante la situación de la Machi Francisca Linconao

A nuestro Pueblo-Nación Mapuche, sociedad Consciente, Pueblo Chileno, Opinión pública Nacional e Internacional.

Frente al hostigamiento constante a nuestra Lamngen Machi Francisca Linconao Huircapan por parte del poder judicial y en particular de la fiscalía y el Juez Luis Troncoso, Expresamos que esto solo responden a los Intereses de Latifundistas y colonos, por judicializar nuestras demandas de reivindicación territorial, y no tiene relación con los hechos a los cuales se nos sindican responsables. Dejar en claro la nula imparcialidad del juez de la corte de apelaciones de Temuko Luis Troncoso, ya que no solo responde a sectores de la multigremial y la SOFO, sino que también oficia votos a favor de Violadores de DDHH.

Indicamos que la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad del estado chileno no tan solo es repudiable; sino que es la clara expresión de una política de estado, hacia cualquier persona de nuestro pueblo-nación Mapuche, es la fuerza de seguridad financiadas por todos, la que prestan servicios de protección a empresas forestales, latifundistas e Inversiones depredadoras de nuestro territorio desde Bio-Bio a los Ríos y no velan por la vida ni seguridad de quien no sea de sectores acomodados.

La mesa de dialogo- comisión presidencial es únicamente una medida del gobierno de turno, para dar una burda respuesta a los sectores de empresas Forestales, Multigremial y SOFO. Esta evade sus responsabilidad en la usurpación y despojo de nuestro territorio y con la evidente intención de limpiar la imagen de las iglesias, las que han sido cómplice en todos los abusos en contra de nuestra nación, poniendo al obispo Héctor Vargas a la cabeza de esta instancia, aunque tenga las manos con sangre mapuche como dirigente y encargado eclesiástico en la zona.

La utilización de la ley antiterrorista a destajo por parte de la concertación hoy nueva mayoría y en especial el gobierno de la presidenta Bachelet, como herramienta desesperada en judicializar a las comunidades Mapuche movilizadas, siendo una recurrente acción de la presidenta, aunque en un sinfín de casos entre 2009-2010 no dio resultado, en la actualidad y luego de mencionar en su campaña que no emplearía, es llevada a cabo en distintos procesos judiciales como el “Caso Lucshinger-Mackay” y “caso quema Iglesia”, aplicando sus nefastos métodos como: Investigaciones secretas, Testigos protegidos y extensos periodos en prisión preventiva.

Es debido a lo anterior que hoy Miércoles 28 de Diciembre iniciamos una huelga de hambre liquida de carácter indefinida esperando la solución frente a los siguientes requerimientos.

Libertad inmediata de la Machi Francisca Linconao Huircapan.

No aplicación de la ley antiterrorista en casos Mapuche.

Juicios Justos y debidos procesos.

No utilización de testigos protegidos.

Hacemos un Llamado a todo Nuestro Pueblo-nación mapuche, Organizaciones sociales y pueblo consiente a manifestarse y apoyar en todas las formas de lucha social rompiendo los cercos comunicacionales de la prensa burguesa al servicio de latifundistas,colonos y forestales.

Presos Políticos Mapuche, Cárcel Temuco.